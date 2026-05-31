Der SV Amateure FIAT Wien

Weil es in Deutschland nicht erlaubt ist, Vereine nach Firmen oder Konzernen zu benennen (Chemische Ausnahmen bestätigen die Werksregel), heißt der Club aber nicht „Volkswagen Wolfsburg“, während er in Österreich sicher als „Porsche Wolfsburg“ firmiert hätte. Schließlich gab es auch mal die SV Amateure FIAT Wien, die es im Gründungsjahr der Kraft durch Freude-Kicker, also 1938, bis in die Ausscheidungsrunde Ostmark des nach Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten benannten Tschammerpokals (Vorläufer des DFB-Pokals) schaffte und dort mit 2:3 gegen Rapid Wien ausschied. Immerhin konnte man sich damit trösten, gegen den späteren Cupsieger verloren zu haben, denn die Hütteldorfer um Kapitän Franz Binder setzten sich im Endspiel mit 3:1 gegen den FSV Frankfurt aus Bornheim durch und werden so bis heute vom DFB in der Liste „Alle Pokalsieger“ geführt. Wie übrigens auch der First Vienna FC, der im Finale 1943 den Luftwaffensportverein Hamburg mit 3:2 nach Verlängerung bezwingen konnte.