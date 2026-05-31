Ein grün-weißer Leitwolf muss sich verabschieden

Der 32-jährige Innenverteidiger hat nicht nur viel Erfahrung, ist fitter als viele seiner jüngeren Teamkollegen, sondern außerdem ein absoluter Kämpfer. Noch dazu tief verwurzelt im Verein. In den letzten Runden der vergangenen Saison wurde Rodrigues jedoch vom Stammspieler zum Reservisten, Coach Markus Mader setzte stattdessen auf den 34-jährigen Matthias Maak und den 24-jährigen Robin Voisine. „Wir haben alles gegeben und wir sind Meister geworden. Natürlich tut es mir weh, dass ich gehen muss“, sagt „Willi“, „aber ich wünsche allen nur alles Gute. Lustenau war meine erste Station in Österreich, ich werde immer Austrianer bleiben. Ich habe sehr viele Freunde dort. Meine zwei Buben spielen im Nachwuchs und ich werde weiter auf die Spiele kommen. Wie es jetzt für mich weitergeht, das werde ich mir genau überlegen.“