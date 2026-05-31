Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertkritik

Von der Magie des Wiederhörens

Vorarlberg
31.05.2026 17:35
Das Alinde Quartett überzeugte bei seinem Schubertiade-Debüt auf der ganzen Linie.
Das Alinde Quartett überzeugte bei seinem Schubertiade-Debüt auf der ganzen Linie.(Bild: Davide Cerati)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Die Schubertiade Hohenems präsentierte am Samstag gleich zwei Konzerte, die jeweils einen überragenden Eindruck hinterließen. Die Darbietungen wurden vom Publikum gebührend gefeiert.

0 Kommentare

Erst zu Anfang des Monats sang der Tenor Ilker Arcayürek Schuberts Zyklus „Die schöne Müllerin“ im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems. Nun, am Samstagabend, interpretierte sein Fachkollege Julian Prégardien dort dasselbe Werk. Die zwei Tenöre sind übrigens beide im Jahr 1984 geboren. Wenn sich nun jemand gefragt hat „Warum schon wieder?“, so lieferte Prégardiens Deutung die Antwort, denn die bekannten Lieder erklangen erfrischend anders.

Schon der Klavierpart ließ vom ersten Ton an aufhorchen, denn Kristian Beziudenhout spielte ihn auf einem Hammerflügel, der mit seiner markanten Bassregion und seiner aufregenden Trennschäfte ein wunderbares Klangbild bot. Es erlaubte dem Sänger zudem, in feinste Pianoregionen zu gehen. Wobei jeder auch nur halbwegs Geschulte weiß, dass Pianosingen nicht einfach Leisesein bedeutet, sondern eine hervorragende Atemführung voraussetzt. Mit den mannigfachen Ausdrucksfarben seiner Stimme zeichnete Julian Prégardien die zärtlichen und resignierenden Emotionen des verliebten Müllerburschen ebenso wie er die Wut auf seinen Rivalen geradezu herausbrüllte.

Einer der gefragtesten Interpreten Alter Musik
Neu an Prégardiens Interpretation waren auch die ziemlich weitgehenden Varianten in der Melodie bei den Strophenliedern, die er mit großer Stilsicherheit wagt – Prégardien ist ja derzeit einer der gefragtesten Interpreten Alter Musik und daher mit Verzierungen wie auch Improvisation wohlvertraut. Da war es nur noch eine Kleinigkeit, dass er sowohl mit seinem Outfit als auch seinem behutsamen Einsatz von Mimik und Bewegung auch eine optische Komponente anbot. So erlebte das fachkundige Publikum, das diesen Liederzyklus wohl schon mehrfach gehört – oder selbst gesungen beziehungsweise gespielt – hat, eine neue, faszinierende Variante, die es mit frenetischem Applaus feierte.

Der Tenor Julian Prégardien.
Der Tenor Julian Prégardien.(Bild: Peter Rigaud)

Überzeugendes Schubertiade-Debüt
Am Samstagnachmittag konnte man erneut die Frage nach dem „Wie oft?“ stellen, denn schon am 22. Juni erklingt das Streichquintett in C-Dur D 956 von Franz Schubert, gespielt vom Hagen Quartett mit der Cellistin Julia Hagen in Schwarzenberg. Aktuell wurde in Hohenems dieses ikonische Werk vom Alinde Quartett, ergänzt durch den Cellisten Stefan Heinemeyer, interpretiert, welche hiermit ihr Schubertiade-Debüt feierten. Es gelang überzeugend, und das nicht erst beim Quintett nach der Pause.

Als Quartett präsentierten sich Eugenia Ottaviano, Guglielmo Dandolo Marchesi, Gregor Hrabar und Bartolomeo Dandolo Marchesi mit einem sehr differenziert gestalteten Quartettsatz in c-Moll und mit einem Quartett in C-Dur D 46, beides von Schubert. Das Klangbild des Alinde Quartetts, das sich nach einem Lied Schuberts benannt hat, ist ausgewogen, aber mit markantem Schwerpunkt an der ersten Violine, deren Interpretin Alfred Brendel „Feuer, Gefühlsstärke und Vorstellungskraft“ bescheinigte. Dass die meisten der Musiker sich intensiv mit Alter Musik befassen, merkte man an besonderen Effekten wie bordunartigen Klängen. Beim Streichquintett nach der Pause, das vermutlich im letzten Lebensjahr Schuberts entstanden ist, war in der Interpretation des Alinde Quartetts eine Nähe zu Anton Bruckner zu spüren. So erlebte das Publikum am Samstag zwei herausragende Konzerte, die es gebührend feierte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
31.05.2026 17:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 26°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
17° / 31°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
16° / 29°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 30°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
118.453 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
112.238 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
104.366 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1197 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1096 mal kommentiert
Archivbild
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
932 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Vorarlberg
Konzertkritik
Von der Magie des Wiederhörens
HLA-Meisterliga
Bregenz Handball fixierte den Klassenerhalt
Ohne Helm unterwegs
E-Biker nach Kollision ins Spital geflogen
Dramatische Szenen
Pkw-Brand: 20-Jährige reagiert geistesgegenwärtig
Unfall in Schröcken
73-Jähriger stürzt, Motorrad fällt von Brücke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf