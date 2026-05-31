Von der Magie des Wiederhörens

Einer der gefragtesten Interpreten Alter Musik

Neu an Prégardiens Interpretation waren auch die ziemlich weitgehenden Varianten in der Melodie bei den Strophenliedern, die er mit großer Stilsicherheit wagt – Prégardien ist ja derzeit einer der gefragtesten Interpreten Alter Musik und daher mit Verzierungen wie auch Improvisation wohlvertraut. Da war es nur noch eine Kleinigkeit, dass er sowohl mit seinem Outfit als auch seinem behutsamen Einsatz von Mimik und Bewegung auch eine optische Komponente anbot. So erlebte das fachkundige Publikum, das diesen Liederzyklus wohl schon mehrfach gehört – oder selbst gesungen beziehungsweise gespielt – hat, eine neue, faszinierende Variante, die es mit frenetischem Applaus feierte.