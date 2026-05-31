Pkw-Brand: 20-Jährige reagiert geistesgegenwärtig

Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Sägerstraße. Die 20-Jährige war dort mit ihrem Pkw unterwegs, als sie plötzlich feststellte, dass mit ihrem Wagen etwas nicht stimmte. Sekunden später drang bereits Rauch ins Fahrzeuginnere, zudem waren auch schon erste Flammen zu sehen. Die Lenkerin stoppte die Fahrt sofort, anschließend flüchteten sie und ihre Mitfahrer aus dem Auto. Alle Beteiligten blieben zum Glück unversehrt.
Technischer Defekt als Ursache
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Wagen in Vollbrand. Zufällig anwesende Mitglieder der Feuerwehr hatten schon davor erste Löschversuche unternommen, die Florianijunger der Feuerwehr Hohenems erledigten dann den Rest. Nach ersten Erhebungen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Im Einsatz standen 25 Kräfte der Feuerwehr Hohenems sowie eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion.
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