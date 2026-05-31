Pkw-Brand: 20-Jährige reagiert geistesgegenwärtig



Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der Sägerstraße. Die 20-Jährige war dort mit ihrem Pkw unterwegs, als sie plötzlich feststellte, dass mit ihrem Wagen etwas nicht stimmte. Sekunden später drang bereits Rauch ins Fahrzeuginnere, zudem waren auch schon erste Flammen zu sehen. Die Lenkerin stoppte die Fahrt sofort, anschließend flüchteten sie und ihre Mitfahrer aus dem Auto. Alle Beteiligten blieben zum Glück unversehrt.