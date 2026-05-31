Schweizer Siege durch Ehammer und Kälin in Götzis!

„Und jetzt gewinnst du gegen so starke Athleten!“

Ehammer verbesserte den Rekord, den er im Vorjahr in Vorarlberg aufgestellt hatte, um 203 Zähler und siegte mit 8778 Punkten. Grundlage für den Erfolg des 26-Jährigen war der Weitsprung am Samstag, bei dem er mit 8,51 m eine Weltbestmarke bei einem Zehnkampf aufgestellt hatte. Mit elf Sekunden Vorsprung auf Neugebauer ging er in den abschließenden 1.500-m-Lauf, in dem er nur vier Sekunden auf den Deutschen verlor. „Unglaublich! Als Jugendlicher bin ich zuschauen gekommen, dann habe ich irgendwann einmal starten dürfen, gegen Damian (Warner) laufen dürfen, und jetzt gewinnst du gegen so starke Athleten“, sagte Ehammer im ORF-Interview.