Alkohol, Drogen und eine wilde Schlägerei

Drogen statt Waffe

Vor Ort angekommen, trafen die Polizisten drei Männer vor, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Wie sich herausstellte, waren die Männer kurz zuvor aufeinander losgegangen – einer der Streithähne erlitt bei der Rauferei leichte Verletzungen. Eine großangelegte Suche nach der gemeldeten Waffe verlief trotz der Unterstützung eines Diensthundes erfolglos. Im Zuge der Personenkontrollen fanden die Beamten allerdings bei zwei der Männer eine kleine Menge Suchtgift, welches umgehend sichergestellt wurde. Alle drei Beteiligten werden nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.