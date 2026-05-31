Alkohol, Drogen und eine wilde Schlägerei

Am Samstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Spazierweg bei der Frutz (Gemeinde Sulz) ein Mann mit einem Messer hantieren soll. Vor Ort trafen die Beamten auf ein stark alkoholisiertes Trio, das sich offenbar kurz davor geprügelt hatte.
Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr ereignet. Gleich mehrere besorgte Passanten hatten aufgrund eines mit einem Messer bewaffneten Mannes die Exekutive alarmiert.
Drogen statt Waffe
Vor Ort angekommen, trafen die Polizisten drei Männer vor, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Wie sich herausstellte, waren die Männer kurz zuvor aufeinander losgegangen – einer der Streithähne erlitt bei der Rauferei leichte Verletzungen. Eine großangelegte Suche nach der gemeldeten Waffe verlief trotz der Unterstützung eines Diensthundes erfolglos. Im Zuge der Personenkontrollen fanden die Beamten allerdings bei zwei der Männer eine kleine Menge Suchtgift, welches umgehend sichergestellt wurde. Alle drei Beteiligten werden nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
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