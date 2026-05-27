Blitzeinschlag legte Züge rund um Innsbruck lahm

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs rund um Innsbruck geführt. Grund war eine Störung an einem Stellwerk.
Ein Blitzeinschlag nahe des Hauptbahnhofs habe die Störung an einem Stellwerk verursacht, hieß es. Zwischen Völs und Hall in Tirol rollten daher für rund eine Stunde keine Züge.
Verzögerungen im Bahnverkehr
Gegen 14 Uhr wurde der Zugverkehr teilweise wieder aufgenommen, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Es musste noch mit Verzögerungen oder einzelnen Ausfällen gerechnet werden.
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