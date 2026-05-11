Warnung: Tief „Doreen“ bringt Hagel, Sturm & Frost

Während es am heutigen Montag südlich der Mur-Mürz-Furche noch weitgehend trocken bleiben sollte, gibt es hier in der Nacht auf Mittwoch auch einen Wetterumschwung. „Am Mittwochvormittag zieht ein Regengebiet durch das ganze Land – Richtung Slowenien erwartet uns kräftiger Regen“, erklärt Dietz. Im Raum Bad Radkersburg, aber auch rund um Deutschlandsberg, könnten bis zu 30 Liter pro Quadratmeter niedergehen.