Warnung: Tief „Doreen“ bringt Hagel, Sturm & Frost

Nach einer wochenlangen Trockenperiode kommt auf die Steiermark ein Wetterumschwung zu. Und der hat es in sich: „Doreen“ bringt am Montag und am Dienstag Gewitter mit kräftigem Regen, Hagel und Sturmböen. Zudem brechen die Temperaturen ein – es erwarten uns Minusgrade!
Noch sind die Temperaturen zweistellig – und die Sonne lacht vielerorts vom Himmel. Doch es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. „Vom Nordwesten naht eine Kaltfront mit dem Namen ,Doreen‘“, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. Ab dem frühen Montagnachmittag kommen auf die Obersteiermark – vom Ausseer- bis ins Mariazellerland – kräftige Schauer und Gewitter zu.
Skywarn Austria spricht für Teile der Steiermark die Warnstufe Orange aus. „Die kräftigsten Zellen sind nach jetzigem Stand vom östlichen steirischen Randgebirge über den Wechsel bis ins Mittel- und Nordburgenland zu erwarten“, heißt es. Hagelkörner in der Größe von drei Zentimetern könnten niedergehen.
Während es am heutigen Montag südlich der Mur-Mürz-Furche noch weitgehend trocken bleiben sollte, gibt es hier in der Nacht auf Mittwoch auch einen Wetterumschwung. „Am Mittwochvormittag zieht ein Regengebiet durch das ganze Land – Richtung Slowenien erwartet uns kräftiger Regen“, erklärt Dietz. Im Raum Bad Radkersburg, aber auch rund um Deutschlandsberg, könnten bis zu 30 Liter pro Quadratmeter niedergehen.
„Der Regen ist nach der anhaltenden Trockenheit natürlich gut“, sagt Dietz, wenngleich er vor Schäden in der Landwirtschaft warnt. So drohen auch Windböen bis zu 70 km/h – etwa im Raum St. Radegund. In der Nacht auf Mittwoch erwartet uns zudem leichter Frost mit Minima von minus 2 Grad im Murtal und plus 1 Grad in der Südsteiermark. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter.
Und wann kehrt der Frühling zurück? Wohl frühestens Anfang nächster Woche. „Diese Woche bleibt es eher durchwachsen“, sagt Dietz mit Blick auf die bevorstehenden Eisheiligen. Regen und Kälte bleiben unsere Begleiter. „Erst am Montag können wir auf die Rückkehr von 20 Grad oder mehr hoffen“, so der Meteorologe.
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