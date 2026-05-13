Steiermark: Eisheilige haben „Sauwetter“ im Gepäck

Sind die Eisheiligen eine reine Bauernweisheit oder ein meteorologisches Phänomen? „Da gehen die Meinungen auseinander“, antwortet Konstantin Brandes von Ubimet. „Kaltlufteinbrüche sind im Mai auf jeden Fall üblich, wenn auch nicht immer zum selben Zeitpunkt.“ Die Erklärung: Während sich die Landmassen im Frühling bereits kräftig erwärmen, sind die Meere noch kühl. Winde bringen diese kalten Strömungen zu uns.

Ihren Ursprung haben die Eisheiligen vermutlich im Mittelalter, wo Ernteausfälle für Hungersnöte sorgten. Benannt sind die Maifröste nach den Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia.