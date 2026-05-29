Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Grundwasserkrise: Welche Maßnahmen tragen Sie mit?

Forum
29.05.2026 12:46
Greenpeace warnt: Das Wasser steht uns nur sprichwörtlich bis zum Hals.
Greenpeace warnt: Das Wasser steht uns nur sprichwörtlich bis zum Hals.(Bild: Greenpeace/ Mitja Kobal)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Zunächst merkt man es kaum. Später werden die Folgen sichtbar: Flüsse trocknen aus und Wiesen werden braun. Die Ursache? Unter unseren Füßen sinkt der Grundwasserspiegel. An vielen Messstellen in Österreich wurden bereits Rekord-Tiefstände registriert. Ausgerechnet jene Reserve, auf die wir uns seit Generationen verlassen, wird knapp. Müssen wir unseren Umgang mit Wasser also neu überdenken?

0 Kommentare

Österreich konnte sich lange auf einen Reichtum verlassen, um den uns viele Länder beneiden: Frisches Trinkwasser. Es kam für viele aus der Leitung ebenso selbstverständlich wie Strom aus der Steckdose. Doch die Reserven schrumpfen. Während Umweltorganisationen strengere Regeln für Industrie und Landwirtschaft fordern, etwa Wasserentnahme-Register und Abgaben für Industriebetriebe, erreicht die Debatte auch private Haushalte. In manchen Gemeinden wird das Befüllen von Pools bereits geregelt oder überwacht, um Engpässe zu vermeiden. Wer viel entnimmt, soll dafür Verantwortung übernehmen. Braucht Österreich also einen strengeren Umgang mit seinem „blauen Gold“?

Die Karte zeigt das Grundwasser in Österreich vom 24. bis 26. Mai 2026. 86 % der Messstellen werden als niedrig oder sehr niedrig eingestuft. Quelle: ehyd.gv.at.

Wer soll den Hahn zudrehen?
Neue Vorschriften würden so oder so nicht nur Konzerne treffen. Jede Einschränkung hat Folgen für Wirtschaft, Landwirtschaft und am Ende auch für Konsumenten. Höhere Kosten könnten weitergegeben werden, Betriebe sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Andere wiederum meinen, die Politik habe viel zu lange zugesehen. Das Kind sei längst in den (seichten) Brunnen gefallen, nun müsse entschlossen gehandelt werden. Aber wo soll angesetzt werden? Und welche Maßnahmen würden Sie akzeptieren?

Ihre Meinung ist gefragt!
Welche Maßnahmen würden Sie akzeptieren, um das Grundwasser zu schützen? Sollten Großverbraucher stärker zur Kasse gebeten werden? Würden Sie persönlich Einschränkungen beim Wasserverbrauch in Kauf nehmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
29.05.2026 12:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.014 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
90.452 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
82.712 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1742 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1025 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Wien
Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien
918 mal kommentiert
Am Mittwoch gingen Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter in Wien gemeinsam gegen die ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Brenner-Sperre: Fürchten Sie sich vorm Mega-Stau?
Diskutieren Sie mit!
Staualarm: Umplanen oder ignorieren?
Frage des Tages
Naschenweng hat Angst im eigenen Land: Zu Recht?
Das sagen die Leser
Lebensmittelpreise: „Kaufe nur mehr im Ausland!“
Diskutieren Sie mit!
Hitze: Wie schützen Sie sich vor Extremwetter?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf