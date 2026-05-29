Grundwasserkrise: Welche Maßnahmen tragen Sie mit?

Österreich konnte sich lange auf einen Reichtum verlassen, um den uns viele Länder beneiden: Frisches Trinkwasser. Es kam für viele aus der Leitung ebenso selbstverständlich wie Strom aus der Steckdose. Doch die Reserven schrumpfen. Während Umweltorganisationen strengere Regeln für Industrie und Landwirtschaft fordern, etwa Wasserentnahme-Register und Abgaben für Industriebetriebe, erreicht die Debatte auch private Haushalte. In manchen Gemeinden wird das Befüllen von Pools bereits geregelt oder überwacht, um Engpässe zu vermeiden. Wer viel entnimmt, soll dafür Verantwortung übernehmen. Braucht Österreich also einen strengeren Umgang mit seinem „blauen Gold“?