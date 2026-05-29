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Frage des Tages

Brenner-Sperre: Fürchten Sie sich vorm Mega-Stau?

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29.05.2026 12:26
Es wird wohl um einiges schlimmer als am Bild: Am Samstag dürften die Autos am Brenner ...
Es wird wohl um einiges schlimmer als am Bild: Am Samstag dürften die Autos am Brenner kilometerlang Stoßstange an Stoßstange stehen.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Community

Die angekündigte Totalsperre der Brennerroute sorgt weit über Tirol hinaus für Nervosität. Schon einen Tag vor der Demonstration kommt es zu langen Verzögerungen, viele Urlauber sind früher als geplant aufgebrochen. Behörden und Verkehrsclubs warnen zudem vor überlasteten Ausweichstrecken und stundenlangen Staus. Unsere Frage des Tages vom 29. Mai lautet: „Fürchten Sie sich vor dem Mega-Stau am Brenner?“

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Haben Sie Ihre Reise verschoben, eine andere Route gewählt oder lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen? Haben Sie Verständnis für den Protest gegen die hohe Transitbelastung, oder trifft die Aktion vor allem die Falschen?

Wie sollte Ihrer Meinung nach das Verkehrsproblem am Brenner langfristig gelöst werden? Braucht es härtere Maßnahmen gegen den Transitverkehr oder mehr Rücksicht auf Reisende und die Wirtschaft? Teilen Sie Ihre Meinung und diskutieren Sie mit der Community in den Kommentaren!

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