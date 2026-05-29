Brenner-Sperre: Fürchten Sie sich vorm Mega-Stau?

Die angekündigte Totalsperre der Brennerroute sorgt weit über Tirol hinaus für Nervosität. Schon einen Tag vor der Demonstration kommt es zu langen Verzögerungen, viele Urlauber sind früher als geplant aufgebrochen. Behörden und Verkehrsclubs warnen zudem vor überlasteten Ausweichstrecken und stundenlangen Staus. Unsere Frage des Tages vom 29. Mai lautet: „Fürchten Sie sich vor dem Mega-Stau am Brenner?“