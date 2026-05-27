Unzulässige Parkstrafen am Supermarkt-Parkplatz

Wenige Minuten nach Ladenschluss

Ein besonders absurder Fall entwickelte sich auf einem Supermarktparkplatz in Wien. August D. (Name geändert) und seine Ehefrau fuhren ein paar Minuten vor halb Sechs durch die Einfahrt des Parkplatzes. Sie erledigten ihren Wochenendeinkauf, gaben ihr Leergut ab und räumten alles ins Auto. Wenige Minuten nach Ladenschluss des Supermarkts verließen sie den Parkplatz wieder.