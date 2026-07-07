Zypernreise:Buchungsfehler! Umbuchen schwierig

Nachdem ein krebskranker Oberösterreicher seine Reise gebucht hatte, bemerkte er, dass sich der Abflugtermin mit einem anderen, für ihn sehr wichtigen Termin kreuzte. Am nächsten Tag wollte er umbuchen, aber das war gar nicht so leicht.
Hermann G. aus Oberösterreich hat Blutkrebs und braucht jeden Monat zwei Spritzen mit einem Mittel gegen die Krankheit. Die muss er sich jedes Monatsende von der Versicherung bewilligen lassen, weil das Medikament sehr teuer ist. Als er Mitte Mai eine mehr als dreiwöchige Reise nach Nordzypern buchte, hatte er nicht bedacht, dass der Abreisetermin Ende Mai genau in die Zeitspanne fällt, in der er das Ansuchen beim Hausarzt oder im Krankenhaus einreichen muss.
Immer beim Roboter gelandet
Darum versuchte er gleich am nächsten Tag umzubuchen. Das erwies sich als schwierig, weil er immer beim Roboter der Buchungsfirma landete. Telefonnummer oder Mail-Adresse konnte er keine finden. Also ersuchte er die Ombudsfrau um Hilfe.
Wir fragten bei Lastminute nach und man bot unserem Leser folgende Kulanzlösung an: Nach der Rückerstattung von 871 Euro stellte man ihm für den restlichen Betrag von 285 Euro einen Gutschein aus, der bis nächsten Sommer gültig ist.
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