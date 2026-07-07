Zypernreise:Buchungsfehler! Umbuchen schwierig

Hermann G. aus Oberösterreich hat Blutkrebs und braucht jeden Monat zwei Spritzen mit einem Mittel gegen die Krankheit. Die muss er sich jedes Monatsende von der Versicherung bewilligen lassen, weil das Medikament sehr teuer ist. Als er Mitte Mai eine mehr als dreiwöchige Reise nach Nordzypern buchte, hatte er nicht bedacht, dass der Abreisetermin Ende Mai genau in die Zeitspanne fällt, in der er das Ansuchen beim Hausarzt oder im Krankenhaus einreichen muss.