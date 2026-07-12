Mit Blindenfußball zu neuem Lebensmut gefunden

Die Geschichte von Yona Sabri Ellon, der im Alter von 10 Jahren sein Augenlicht verlor und im Südsudan, mit Unterstützung von Licht für die Welt, wieder neue Hoffnung schöpfte. Heute hofft er, bei den Paraolympics 2028 in Los Angeles spielen zu können.
Im Alter von 10 Jahren hat Yona Sabri Ellon durch den grünen Star sein Augenlicht eingebüßt. Von da an war er blind und sein ganzes Leben änderte sich. Davor hat er leidenschaftlich Fußball gespielt. „Mit der Erblindung habe ich alle Hoffnung verloren. Ich habe zwei Jahre lang nicht das Haus verlassen“, erzählt der mittlerweile 22-Jährige, der dann auch nicht mehr zur Schule ging. Er wagte nicht, auch nur davon zu träumen, wieder Fußball zu spielen. Als er erfuhr, dass die Hilfsorganisation Licht für die Welt in seiner Heimat Südsudan, ein Blindenfußball-Team aufbaute, schöpfte er neue Hoffnung und fing wieder an, zu trainieren. Und er drückte auch wieder die Klassenbank. Das war 2020.
Trainieren hart für ihr Ziel
Letztes Jahr hat seine Mannschaft ein internationales Spiel gewonnen. Sollte sie im Herbst beim nächsten Match in der 1. internationalen Liga wieder gewinnen, hat Yonas Team sehr gute Chancen, bei den Paraolympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen. „Sie sprühen vor Energie und Lebensfreude. Sie trainieren hart für ihr Ziel“, so Natalie Plhak von Licht für die Welt, die das Team treffen durfte und schwer von dessen Leistung beeindruckt war.
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