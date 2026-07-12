Mit Blindenfußball zu neuem Lebensmut gefunden

Im Alter von 10 Jahren hat Yona Sabri Ellon durch den grünen Star sein Augenlicht eingebüßt. Von da an war er blind und sein ganzes Leben änderte sich. Davor hat er leidenschaftlich Fußball gespielt. „Mit der Erblindung habe ich alle Hoffnung verloren. Ich habe zwei Jahre lang nicht das Haus verlassen“, erzählt der mittlerweile 22-Jährige, der dann auch nicht mehr zur Schule ging. Er wagte nicht, auch nur davon zu träumen, wieder Fußball zu spielen. Als er erfuhr, dass die Hilfsorganisation Licht für die Welt in seiner Heimat Südsudan, ein Blindenfußball-Team aufbaute, schöpfte er neue Hoffnung und fing wieder an, zu trainieren. Und er drückte auch wieder die Klassenbank. Das war 2020.