Familiengeschichten -Erinnerungen für die Zukunft

Der Podcaster Willy Geiger führt ganz persönliche Gespräche, um Lebensgeschichten zu bewahren. Er macht Lebensgeschichten in Bild und Ton für die nächsten Generationen erfahrbar.
Oft wissen wir trotz aller Nähe viel zu wenig über unsere Familie und unsere Lieblingsmenschen. Dabei prägen sie, ihre Geschichten und Entscheidungen maßgeblich unser eigenes Leben. Viele Frage gehen in der Hektik des Alltags verloren, oder es findet sich nie der passende Moment. Willy Geiger ist Podcaster („Bauer to the people“) und Initiator des Projekts „menschen.at“, einer Plattform für biographisches Erzählen. Er widmet sich nun sogenannten „Audiografien“. Ich halte dort Lebensgeschichten in Audio- und Videoform fest, sodass sie auch nach vielen Jahren noch gehört und gesehen werden können. Was entsteht, ist eine Tonspur oder ein Film, in dem Menschen mit ihrer eigenen Stimme erzählen, was ihr Leben ausgemacht hat.“
Man bekommt mehr als Information
Die Idee dahinter ist einfach: Jede Familie, jeder Freundeskreis lebt von Geschichten. Wer einem Großvater zuhört, wie er von seiner Kindheit erzählt, oder einer Freundin, wie sie ihren Weg gefunden hat, bekommt mehr als Information. Man hört die Stimme, das Lachen, die Pausen, die Art zu erzählen. Der Wert solcher Aufnahmen zeigt sich oft erst mit der Zeit. Wer eine Audiografie der eigenen Mutter hört, lernt sie auf eine neue Weise kennen. Kinder und Enkel können später nachvollziehen, wo sie herkommen, wie ihre Familie gedacht und gefühlt hat, welche Wege sie gegangen ist. Es entsteht ein aktives Erinnern, das verbindet.“
Jeder hat Geschichten
Solche Gespräche mit Lieblingsmenschen aufzuzeichnen, das kann jeder in seinem privaten Umfeld machen, moderne Technik macht das möglich. Aber oft ist es sehr hilfreich, wenn jemand von außen solche Gespräche führt. Willy Geiger kann zuhören, in hunderten Gesprächen hat er festgestellt, dass jeder von uns eine erzählenswerte Geschichte, ein „großes Leben“ hat. „Ich bewahre die Geschichten von Lieblingsmenschen – ihre Stimmen, ihren Blick aufs Leben, ihre Erinnerungen, je besser wir wissen, woher wir kommen, desto besser wissen wir, wo wir stehen und was noch vor uns liegt!“
Willy Geiger macht Lebensgeschichten in Bild und Ton für die nächsten Generationen erfahrbar
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