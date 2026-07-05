Familiengeschichten -Erinnerungen für die Zukunft

Oft wissen wir trotz aller Nähe viel zu wenig über unsere Familie und unsere Lieblingsmenschen. Dabei prägen sie, ihre Geschichten und Entscheidungen maßgeblich unser eigenes Leben. Viele Frage gehen in der Hektik des Alltags verloren, oder es findet sich nie der passende Moment. Willy Geiger ist Podcaster („Bauer to the people“) und Initiator des Projekts „menschen.at“, einer Plattform für biographisches Erzählen. Er widmet sich nun sogenannten „Audiografien“. Ich halte dort Lebensgeschichten in Audio- und Videoform fest, sodass sie auch nach vielen Jahren noch gehört und gesehen werden können. Was entsteht, ist eine Tonspur oder ein Film, in dem Menschen mit ihrer eigenen Stimme erzählen, was ihr Leben ausgemacht hat.“