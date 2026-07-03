Unfall mit „unechtem“ Essenszusteller

Kein Vertragsverhältnis mit Lieferdienst

Erst mit erheblichem Aufwand sei es schließlich gelungen, die Identität des Unfalllenkers festzustellen. Umso überraschender erschien die Situation für Herrn S., weil der Mopedfahrer eine deutlich erkennbare Tasche des Online-Lieferdienstes Foodora mit sich führte. Für ihn lag daher die Vermutung nahe, dass es sich um einen Fahrer im Rahmen einer Zustellung gehandelt habe. Herr S. ging deshalb auch davon aus, dass der entstandene Schaden über eine entsprechende Versicherung abgewickelt werden könne. Wie sich herausstellte, bestand zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Fahrer und dem Lieferdienst.