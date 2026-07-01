Privater Verein soll zahlen wie TV-Betreiber

Damals sei eine Sat-Anlage die einzige Möglichkeit gewesen, TV-Sender in Breitenau am Hochlantsch zu empfangen. Kaum ein Haushalt war in der Lage, die Kosten für eine Einzelanlage aufzubringen. Daher hat man beschlossen, eine Satelliten-Anlage für alle zu bauen. In Eigenregie wurden kilometerweise Kabel verlegt und ein Verein gegründet. Dieser hat heute mehr als 350 Mitglieder.Und jeder Haushalt bezahlt GIS- bzw. OBS-Gebühren. „Bis vor Kurzem hat uns ein Sender sogar wenige Cent pro Jahr und Teilnehmer bezahlt, damit wir sein Programm einspeisen“, schildert Obmann Gottfried Kriegl. Dieser Vertrag sei mit Ende 2025 aufgelöst worden, mit dem Verweis auf eine andere Zuständigkeit.