Viktor Gernot swingt als „Überzeugungstäter“

Gemeinsames Singen machte Lust auf mehr

Das Resultat ist das Duett-Album „You Wonderful You“, das ab Donnerstag im Handel ist, sowie eine Konzertserie, die am 6. 5. im Wiener Jazzclub Porgy & Bess beginnt, dann nach Gleisdorf (21. 5.) und zu den Taggenbrunner Festspielen in Kärnten (22. 5.) führt und sich im Sommer in Perchtoldsdorf (19. 7.), Graz (28. 7.) und Mödling (28. 8.) fortsetzt.