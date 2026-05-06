Viktor Gernot swingt als „Überzeugungstäter“

Publikumsliebling Viktor Gernot frönt ganz abseits von Kabarett auf einem neuem Duett-Album und begleitenden Konzerten mit Sängerin Simone Kopmajer „erlerntem Beruf und Leidenschaft“.
Wenn er sein Publikum zum Lachen bringen will, schafft Viktor Gernot das mit links. Das will er diesmal aber nicht. Sondern zur Abwechslung „ohne Erklärung und Entschuldigung Musik machen“. Auch das schafft er, dank Sängerin Simone Kopmajer und deren Band.
Gemeinsames Singen machte Lust auf mehr
Das Resultat ist das Duett-Album „You Wonderful You“, das ab Donnerstag im Handel ist, sowie eine Konzertserie, die am 6. 5. im Wiener Jazzclub Porgy & Bess beginnt, dann nach Gleisdorf (21. 5.) und zu den Taggenbrunner Festspielen in Kärnten (22. 5.) führt und sich im Sommer in Perchtoldsdorf (19. 7.), Graz (28. 7.) und Mödling (28. 8.) fortsetzt.
Gernot und Kopmajer, von der hierzulande zu Unrecht oft weniger Notiz genommen wird als in Japan und den USA, kennen einander schon seit fünf Jahren. Gastauftritte von Gernot auf Konzerten und Alben der Sängerin machten beiden Appetit auf mehr.
Klassiker und Überraschungen
Im nunmehrigen Programm finden sich Klassiker des „Great American Songbook“, gepaart mit Überraschungen wie Bill Withers’ Soul-Klassiker „Lovely Day“ im Balladen-Gewand, das überraschenderweise wie angegossen passt, oder „Always There“ vom musikalischen Mastermind hinter Kopmajer, dem Pianisten Paul Urbanek.
Gerade, weil alle Beteiligten – außerdem: Thomas Kugi am Saxofon, Karl Sayer am Bass und Reinhardt Winkler am Schlagzeug – selbst im Schlaf einen Abend lang Jazz-Standards aus der Hüfte schießen könnten, tun sie genau das nicht.
Druckvoll präzise da, samtig lässig dort
Selbst vermeintlich Ausgelaugtes wie „One Note Samba“ und Roy Orbisons „Blue Bayou“ werden erfolgreich wiederbelebt: mit Arrangements abseits eingetretener Pfade, enormer Spielfreude und vor allem der Kombination von Kopmajers druckvoller Präzision und Gernots samtiger Lässigkeit, die wie füreinander gemacht sind.
Finanziell gesehen sei ein Jazz-Album und eine Tour dazu wohl nicht das Klügste, sinnierte Gernot bei der Präsentation des Albums, das sei aber „mein erlernter Beruf und meine Leidenschaft“. Außerdem gehe es um ein „kleines Manifest gegen den Zeitgeist – sehr analog, sehr handgemacht. Wir sind Überzeugungstäter.“
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