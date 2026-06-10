40 Meter mit Pkw über Wald-Böschung gestürzt

Weiter Weg für Notruf

Während des Sturzes überschlug sich das Auto mehrmals und kam schließlich komplett zerstört zum Stillstand. Den beiden passierte während des Unfalles nichts. Sie konnten sich noch selbst aus dem Wrack befreien und gingen schließlich 1,2 km in Richtung Zell-Pfarre. Dort wollten sie Hilfe holen und läuteten an mehreren Wohnhäusern. Gegen 1.30 öffnete eine Anwohnerin ihnen die Tür und verständigte die Rettungskräfte. Die beiden wurden zur medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.