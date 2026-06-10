40 Meter mit Pkw über Wald-Böschung gestürzt

Ein Auto im Bezirk Ferlach kam am Mittwoch um 00.45 auf der Waidischer Landesstraße von der Fahrbahn ab. Die zwei Insassen – beide 18 Jahre alt, stürzten daraufhin samt Pkw 40 Meter eine steile Böschung hinab.
Die zwei 18-Jährigen waren in der Nacht auf Montag mit einem Pkw auf der Waidischer Landesstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Lenker aus bisher unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab. Daraufhin stürzte der Pkw samt den beiden Insassen 40 Meter einen steilen Waldhang hinab.
Weiter Weg für Notruf
Während des Sturzes überschlug sich das Auto mehrmals und kam schließlich komplett zerstört zum Stillstand. Den beiden passierte während des Unfalles nichts. Sie konnten sich noch selbst aus dem Wrack befreien und gingen schließlich 1,2 km in Richtung Zell-Pfarre. Dort wollten sie Hilfe holen und läuteten an mehreren Wohnhäusern. Gegen 1.30 öffnete eine Anwohnerin ihnen die Tür und verständigte die Rettungskräfte. Die beiden wurden zur medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Das Fahrzeug konnte schließlich von den Einsatzkräften geortet werden und wurde von der Feuerwehr Zell-Pfarre geborgen.
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