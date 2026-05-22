Die fetten Jahre an den Universitäten sind vorbei

Viel Geld, wenig Output

Der internationale Vergleich zeigt, dass Österreich relativ viel Geld für seine Hochschulen ausgibt. Gemessen am BIP-Anteil liegen wir im EU-Ranking auf Platz zwei, gemessen an den Ausgaben pro Student (27.000 Euro pro Jahr und Kopf) ist es der vierte Platz. Apropos Studenten: Deren Zahl ist gleichzeitig rückläufig. Angesichts dieser Zahlen könnte auch die Frage nach dem Output gestellt werden. Im Exzellenz-Ranking können Österreichs Unis nämlich nicht mithalten. Die Universität Wien ist heuer erstmals unter die Top 100 weltweit gekommen.