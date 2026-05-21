ÖBB, AMS, Unis: Wo die Regierung nun sparen will

Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist für den 10. Juni angesetzt. Indes wurde ein Arbeitspapier der Koalitionsparteien mit einigen neuen Punkten bekannt.

Einsparungen bei ÖBB und Landwirten geplant

Darüber berichteten am Donnerstag die Tageszeitung „Die Presse“ und zunächst der „Kurier“. Im Finanzministerium wurde in diesem Zusammenhang auf die laufenden Verhandlungen verwiesen, der Inhalt aber nicht generell dementiert. Neu darin sind etwa geplante Einsparungen bei den ÖBB und den Landwirten. Gekürzt werden dürfte ferner bei den AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen.