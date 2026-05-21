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Neue Punkte bekannt

ÖBB, AMS, Unis: Wo die Regierung nun sparen will

Innenpolitik
21.05.2026 15:47
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Regierung arbeitet derzeit intensiv an der Erstellung des Doppelbudgets für die Jahre 2027/28. Das Budgetbegleitgesetz soll in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen. Indes wurde ein Arbeitspapier der Koalitionsparteien mit einigen neuen Punkten bekannt.

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Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist für den 10. Juni angesetzt. Indes wurde ein Arbeitspapier der Koalitionsparteien mit einigen neuen Punkten bekannt. 

Einsparungen bei ÖBB und Landwirten geplant
Darüber berichteten am Donnerstag die Tageszeitung „Die Presse“ und zunächst der „Kurier“. Im Finanzministerium wurde in diesem Zusammenhang auf die laufenden Verhandlungen verwiesen, der Inhalt aber nicht generell dementiert. Neu darin sind etwa geplante Einsparungen bei den ÖBB und den Landwirten. Gekürzt werden dürfte ferner bei den AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen.

Finanzminister Markus Marterbauer will Mitte Juni seine Budgetrede halten.
Finanzminister Markus Marterbauer will Mitte Juni seine Budgetrede halten.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Gröbere Einsparungen dürften im ÖBB-Rahmenplan vorgesehen sein. Durch Kürzungen und Einsparungen infolge der geplanten Reform der ÖBB-Holding rechnet die Regierung 2027 mit einer Konsolidierung von 55 Millionen Euro, im Jahr 2028 sollen diese auf 285 Millionen Euro klettern.

Aus einem Arbeitspapier geht hervor, wo die Regierung den Rotstift ansetzen möchte.
Aus einem Arbeitspapier geht hervor, wo die Regierung den Rotstift ansetzen möchte.(Bild: Krone-Collage/APA/HANS KLAUS TECHT, APA/HANS PUNZ, Eva Manhart)

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) berichtet, könnte das zweite Teilstück der Unterinntalbahn zwischen Radfeld und Kufstein/Schaftenau dem Sparstift zum Opfer fallen und verschoben werden. Das stößt bei Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) auf wenig Gegenliebe, soll diese doch als Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel dienen. „Die Bundesregierung riskiert eine Bankrott-Erklärung in der Transitpolitik. Wenn Österreich seine Zulaufstrecken nicht ausbaut, dann gibt man der deutschen Bundesregierung in Berlin mit ihrer Aufschiebe-Taktik Recht“, so Mattle. Auch in Deutschland verzögert sich die notwendige Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel.

Bei den ÖBB soll kräftig gespart werden.
Bei den ÖBB soll kräftig gespart werden.(Bild: ÖBB/Harald Eisenberger)

Landwirtschaft soll Beitrag leisten
Auch die Landwirtschaft soll einen Beitrag leisten. Die Regierung will Landwirten Privilegien bei der Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen streichen. Zudem sollen die Pensionsversicherungsbeiträge von 17 auf 17,4 Prozent steigen. Kombiniert mit einer höheren Dividende der Bundesforste soll das 50 Millionen Euro pro Jahr bringen, womit sich die Landwirtschaft die ebenso mit 50 Millionen veranschlagte Agrardiesel-Vergütung mehr oder weniger selbst zahlen würde.

Gespart werden soll auch bei den AMS-Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Diese Maßnahme soll 100 Millionen pro Jahr in die Kassa des Bundes spülen. Derzeit zahlen die AMS-Landesstellen Eingliederungsbeihilfen von 185 Millionen Euro pro Jahr aus. Dem Arbeitspapier zufolge zweifelt die Regierung an der Treffsicherheit der Hilfen. Stattdessen will sie sich auf effektivere Maßnahmen konzentrieren.

Die Universitäten stellen sich auf eine drastische Kürzung ihrer Mittel ein.
Die Universitäten stellen sich auf eine drastische Kürzung ihrer Mittel ein.(Bild: APA/HANS PUNZ)

Kritik der Opposition
Kritik an den kolportierten Maßnahmen kam von den Oppositionsparteien FPÖ und Grüne. Für den blauen Budgetsprecher Arnold Schiefer sind die aktuell vorliegenden Vorschläge „reformlos, mutlos, zukunftslos und belasten die Bevölkerung“. Das Doppelbudget stehe für fünf verlorene Jahre, zudem würden die massiven Einschnitte bei Forschung und Lehre Österreichs Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die Unis wegen der Sparvorgaben für das kommende Doppelbudget auf eine Kürzung ihrer Mittel von rund einer Mrd. Euro in der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode (2028-2030) einstellen.

Das bemängelte am Donnerstag auch die Wissenschaftssprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, die einen „historischen Angriff auf Universitäten, Forschung und Zukunftschancen“ ortet. Das sei kein Sparpaket mehr, sondern „die systematische Zerstörung des Wissenschaftsstandorts Österreich“. Besonders die SPÖ geriet in Maurers Kritik: „Die SPÖ stellt den Vizekanzler, den Finanzminister und die Wissenschaftsministerin – und gleichzeitig wird bei Universitäten eine Milliarde Euro gestrichen.“

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Unmut zu den geplanten Einsparungen im Universitätsbereich kam auch von den roten Landesorganisationen aus Kärnten, dem Burgenland und Oberösterreich. „Wer bei Bildung und Forschung spart, gefährdet langfristig Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Perspektiven für junge Menschen“, betonten Kärntens SP-Landeshauptmann Daniel Fellner und der rote Bildungslandesrat Peter Reichmann in einer Aussendung. Investitionen in Bildung dürfen kein Kostenfaktor sein, stellte sich auch der burgenländische Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck gegen die Einsparungen. SPÖ-OÖ-Chef Martin Winkler riet wiederum allen Unzufriedenen, „sich direkt an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)“ zu wenden.

Holzleitner schließt Erhöhung der Studiengebühren aus
Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Donnerstag im Nationalrat erklärt, dass das aktuelle Budget noch ausverhandelt werde. Behauptungen, es werde zu Milliarden-Kürzungen kommen, seien so nicht richtig und auch „nicht in Stein gemeißelt, weil die Verhandlungen noch laufen“. Gegenüber dem Ö1-„Mittagsjournal“ schloss Holzleitner eine Erhöhung der Studiengebühren aus, wie es Universitätenkonferenz-Präsidentin Brigitte Hütter angesichts der kolportierten Sparpläne ins Spiel gebracht hat. Die Höhe der Studiengebühren ist gesetzlich geregelt – Änderungen würden also einen Beschluss im Nationalrat erfordern.

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