Schwierige Lage

Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab

Steiermark
28.01.2026 16:32
(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Vorjahr musste der steirische Industrie-Leitbetrieb AVL List bereits 450 Arbeitsplätze in Graz abbauen, nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Weitere 350 Jobs sollen gestrichen werden. Damit fällt der Personalstand in der Landeshauptstadt auf unter 3000 Mitarbeiter. 

0 Kommentare

Der steirische Technologiekonzern AVL List muss weitere rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graz kündigen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch zeitgleich mit einer Informationsveranstaltung für die Angestellten bekanntgegeben.

Bereits im Vorjahr wurden Hunderte Jobs gestrichen. Der Mitarbeiterstand am Hauptsitz fällt damit bis Mitte 2026 auf unter 3000. Vor der Corona-Pandemie 2019 waren es noch rund 4300 Angestellte. Das sind somit um rund 30 Prozent weniger.

Lesen Sie auch:
Die AVL in Graz
Nächste Hiobsbotschaft
AVL List baut weitere 100 Mitarbeiter in Graz ab
20.11.2025

Seit Spätherbst 2025 ist ein externer Restrukturierungspartner mit an Bord, um das „konzernweite Restrukturierungsprogramm“ fortzusetzen, hieß es. Dieses Beratungsunternehmen habe AVL selbst engagiert, um während der „anhaltend herausfordernden Marktentwicklung in der Automobilindustrie sowie struktureller Veränderungen, die umfangreichen organisatorischen und wirtschaftlichen Anpassungen“ zu begleiten. Ziel der Maßnahmen sei es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

Steiermark

