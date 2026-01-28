Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab

Seit Spätherbst 2025 ist ein externer Restrukturierungspartner mit an Bord, um das „konzernweite Restrukturierungsprogramm“ fortzusetzen, hieß es. Dieses Beratungsunternehmen habe AVL selbst engagiert, um während der „anhaltend herausfordernden Marktentwicklung in der Automobilindustrie sowie struktureller Veränderungen, die umfangreichen organisatorischen und wirtschaftlichen Anpassungen“ zu begleiten. Ziel der Maßnahmen sei es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.