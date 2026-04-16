Autozulieferer schließt Standort: 300 Jobs weg!

Franz Labugger, Bürgermeister von Lebring (ÖVP), sagt: „Es hat sich leider abgezeichnet, die Stimmung innerhalb der Firma hat sich verändert.“ Lebring ist eine finanz- und wirtschaftsstarke Gemeinde mit 180 Betrieben und daher nicht vollkommen abhängig von ZF, „lustig ist es aber nicht“, so Labugger. Auch andere Firmen hätten derzeit aufgrund der Wirtschaftslage Sorgen. „Wir haben als Gemeinde in den vergangenen Jahren viel saniert und gebaut, jetzt müssen wir auch kürzertreten.“