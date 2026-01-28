Vorteilswelt
Aufregung in Kärnten

Faschingsgilde fordert Geld nach Terroranschlag

Kärnten
28.01.2026 18:00
Der Fasching ist in Villach in vollem Gange, die Narren laden zu (fast) ausverkauften Sitzungen ...
Der Fasching ist in Villach in vollem Gange, die Narren laden zu (fast) ausverkauften Sitzungen – im Vorjahr wurde die Saison nach dem grausamen Messerattentat vorzeitig beendet.(Bild: Knaus)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

In zwei Wochen jährt sich zum ersten Mal das grausame Attentat von Villach, bei dem ein Schüler ums Leben kam und fünf weitere Menschen schwer verletzt wurden. Bei den Vorbereitungen für den Prozess gegen den syrischen Attentäter sorgt eine unerwartete Geldforderung der Faschingsgilde für Diskussion.

0 Kommentare

Fasching und Terror in einem Satz zu erwähnen, ist schwierig. Doch in Kärnten wurde im Vorjahr das Schöne vom Schlimmsten verdrängt: Mitten in der närrischen Zeit, am 15. Februar 2025, stürmte gegen 16 Uhr der 23-jährige Islamist Ahmad G. auf den Villacher Hauptplatz und griff mit einem zuvor gekauften Messer wahllos männliche Passanten an.

