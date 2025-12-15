Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es droht lebenslang

Schüler tot: Mordanklage nach Anschlag von Villach

Kärnten
15.12.2025 12:16
Der Attentäter von Villach wurde kurz nach dem Anschlag verhaftet.
Der Attentäter von Villach wurde kurz nach dem Anschlag verhaftet.(Bild: SVS News Agency, Krone KREATIV)

Auf den Tag zehn Monate nach dem Messerattentat in der Villacher Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun Anklage gegen den Tatverdächtigen eingebracht: Dem Syrer (23) droht lebenslange Haft wegen der Verbrechen des Mordes, versuchten Mordes, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation.

0 Kommentare

Der 15. Februar 2025 hat vieles verändert. Denn am letzten Tag der Kärntner Semesterferien wurde Villach von einer terroristischen Straftat erschüttert – der ersten auf Kärntner Boden und der ersten in Österreich, bei dem der Terrorverdächtige kurz nach der Bluttat verhaftet werden konnte.

„Dem Angeklagten wird im Wesentlichen vorgeworfen, konkret die teils versuchten, teils vollendeten Verbrechen des Mordes begangen zu haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in ihrer Anklage. Der 23-jährige Ahmad G. soll damit versucht haben, „die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern“.

Er war, so der Vorwurf, mit einem Klappmesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern durch die Draustadt gelaufen, wo er sich dann seine Opfer zufällig aussuchte – es musste sich um männliche Personen handeln. G. stach zunächst einen 14-Jährigen nieder, der Schüler hatte keine Überlebenschance. Dann stürzte er sich auf fünf weitere männliche Opfer, die teilweise sehr schwere Verletzungen erlitten.

Attentäter wollte für den IS sterben
Nach wenigen Minuten konnte die Polizei den Blutrausch stoppen: Der Anhänger des Islamischen Staates saß in Socken grinsend vor einem Brunnen, wo er darauf wartete, erschossen zu werden – das passierte nicht; stattdessen konnte er überwältigt und festgenommen werden und sitzt nun seit zehn Monaten in streng überwachter Isolationshaft in der Justizanstalt Klagenfurt.

Lesen Sie auch:
Ahmad G. wurde durch Islamisten-Influencer radikalisiert – auch der deutsche Salafisten-Prediger ...
Krone Plus Logo
Syrer in Einzelhaft
Nach Villach-Anschlag Wirbel um „Terror-Zeitbombe“
19.11.2025
Krone Plus Logo
Neue Erkenntnisse
War der Terrorist von Villach ein Einzeltäter?
01.04.2025
Krone Plus Logo
Schon Vorfall in Häfn
Angst vor Terror-Syrer: „Hat nichts zu verlieren!“
27.02.2025

Was bedeutet die Anklage nun? Zum einen richtet sie sich ausschließlich gegen G. – wie bereits berichtet, gibt es auch nach umfangreichen Ermittlungen keine Hinweise auf weitere Mittäter. Und zum anderen steht das Klagenfurter Landesgericht nun vor der Herausforderung, kommendes Jahr einen der größten Terrorprozesse Österreichs ruhig und sicher über die Bühne zu bringen. G. droht lebenslange Haft; sein Pflichtverteidiger wird sich noch mit der Anklage auseinandersetzen.

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Als Nummer 1 zur WM
Mit 39 Jahren! Billard-Queen wieder an Weltspitze
Es droht lebenslang
Schüler tot: Mordanklage nach Anschlag von Villach
War zu nah an Gebäuden
Erneut Risiko-Wolf in Bezirk Hermagor erschossen
Fahrerflucht
Mann raste ohne gültigen Schein in Straßentafel
Longines Tour Comeback
Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf