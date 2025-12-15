Schüler tot: Mordanklage nach Anschlag von Villach

Was bedeutet die Anklage nun? Zum einen richtet sie sich ausschließlich gegen G. – wie bereits berichtet, gibt es auch nach umfangreichen Ermittlungen keine Hinweise auf weitere Mittäter. Und zum anderen steht das Klagenfurter Landesgericht nun vor der Herausforderung, kommendes Jahr einen der größten Terrorprozesse Österreichs ruhig und sicher über die Bühne zu bringen. G. droht lebenslange Haft; sein Pflichtverteidiger wird sich noch mit der Anklage auseinandersetzen.