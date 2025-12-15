Schüler tot: Mordanklage nach Anschlag von Villach

Auf den Tag zehn Monate nach dem Messerattentat in der Villacher Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun Anklage gegen den Tatverdächtigen eingebracht: Dem Syrer (23) droht lebenslange Haft wegen der Verbrechen des Mordes, versuchten Mordes, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation.
Der 15. Februar 2025 hat vieles verändert. Denn am letzten Tag der Kärntner Semesterferien wurde Villach von einer terroristischen Straftat erschüttert – der ersten auf Kärntner Boden und der ersten in Österreich, bei dem der Terrorverdächtige kurz nach der Bluttat verhaftet werden konnte.
„Dem Angeklagten wird im Wesentlichen vorgeworfen, konkret die teils versuchten, teils vollendeten Verbrechen des Mordes begangen zu haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in ihrer Anklage. Der 23-jährige Ahmad G. soll damit versucht haben, „die Zivilbevölkerung, die nicht den Zielen der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat folgt, auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern“.
Er war, so der Vorwurf, mit einem Klappmesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern durch die Draustadt gelaufen, wo er sich dann seine Opfer zufällig aussuchte – es musste sich um männliche Personen handeln. G. stach zunächst einen 14-Jährigen nieder, der Schüler hatte keine Überlebenschance. Dann stürzte er sich auf fünf weitere männliche Opfer, die teilweise sehr schwere Verletzungen erlitten.
Attentäter wollte für den IS sterben
Nach wenigen Minuten konnte die Polizei den Blutrausch stoppen: Der Anhänger des Islamischen Staates saß in Socken grinsend vor einem Brunnen, wo er darauf wartete, erschossen zu werden – das passierte nicht; stattdessen konnte er überwältigt und festgenommen werden und sitzt nun seit zehn Monaten in streng überwachter Isolationshaft in der Justizanstalt Klagenfurt.
Was bedeutet die Anklage nun? Zum einen richtet sie sich ausschließlich gegen G. – wie bereits berichtet, gibt es auch nach umfangreichen Ermittlungen keine Hinweise auf weitere Mittäter. Und zum anderen steht das Klagenfurter Landesgericht nun vor der Herausforderung, kommendes Jahr einen der größten Terrorprozesse Österreichs ruhig und sicher über die Bühne zu bringen. G. droht lebenslange Haft; sein Pflichtverteidiger wird sich noch mit der Anklage auseinandersetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.