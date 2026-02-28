So sitzt der gefährlichste U-Häftling Österreichs

Durch Veggie-Burger-Verbot droht hoher Schaden
Bis 20 Millionen Euro
Ein Toter, fünf Schwerverletzte, Tausende geschockte Menschen: Nach dem IS-Anschlag von Villach wird demnächst der Prozess gegen den Terrorverdächtigen stattfinden – der 24-jährige Syrer ist zwar „faktisch geständig“, aber weiterhin überzeugter Islamist und auch in Haft eine potenziell tödliche Gefahr.
Ahmad G. gilt als einer der gefährlichsten Häftlinge Österreichs. Er ist angeklagt, im Vorjahr bei einem islamistischen Terroranschlag in der Villacher Innenstadt einen 14-jährigen HTL-Schüler ermordet und fünf weitere Menschen teils schwer verletzt zu haben.
