So eklig-vulgär bedrängte Ex-Prinz Andrew Frauen!

Kommt jetzt alles ans Licht?

Ruhe kehrte trotzdem nicht ein. Konnte sie auch nicht – denn aufgearbeitet war und ist so gut wie nichts. Die Epstein‑Files legten offen, dass Andrew in einem Sumpf aus fragwürdigen Kontakten und möglichen Verstrickungen steckte. Im Februar, ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag, stand schließlich die Polizei vor der Tür und nahm ihn fest. Nicht wegen Sexualdelikten, sondern weil die Unterlagen nahelegen, dass er Epstein interne Informationen aus seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter zugespielt haben soll.