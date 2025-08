Uni Graz eröffnet Forschungsstation in der Arktis

Station im Osten Grönlands auf Insel Ammassalik

45 Tonnen Material in neun Schiffscontainern wurden in den vergangenen Wochen bis nach Tasiilaq gebracht. Der größte Ort in Ostgrönland ist jedoch noch immer einen Tagesmarsch von der Sermilik-Station entfernt, es gibt keine Straßen dorthin. Die Lieferung per Schiff ist in den Sommermonaten möglich, bleibt aufgrund der vielen Eisberge riskant, bei gutem Wetter sind auch Transportflüge mit dem Hubschrauber machbar.