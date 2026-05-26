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Litt wie Tatar an ALS

Wurde nur 49! Trauer um griechischen Ex-Teamkicker

Fußball International
26.05.2026 09:58
Paraskevas Antzas ist mit nur 49 Jahren verstorben.
Paraskevas Antzas ist mit nur 49 Jahren verstorben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußballwelt trauert um den ehemaligen griechischen Fußball-Nationalspieler Paraskevas Antzas. Der Ex-Kicker litt unter der Nervenkrankheit ALS und wurde nur 49 Jahre alt. 

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Wie sein ehemaliger Verein Olympiakos Piräus mitteilt, ist Antzas am Montag im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Er litt unter ALS – jene Nervenkrankheit, gegen die zuletzt auch Ex-Kicker und TV-Analyse-Legende Alfred Tatar den Kampf verloren hat.  

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2008 bei der EM dabei
Antzas schaffte es als Innenverteidiger mit Griechenland im Jahr 2008 zur Fußball-EM in Österreich und der Schweiz. Mit Olympiakos eroberte er sieben Meistertitel. 

„In tiefer Trauer und Schmerz verabschiedet sich die Familie von Olympiacos. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie und Angehörigen“, verabschiedet sich der Klub auf Instagram von Antzas. 

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