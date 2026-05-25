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Where Land Is Still Affordable
Due to the difficult economic situation, buying a building lot with a small house has become a distant dream for many Austrians. Both land prices and construction costs have risen dramatically. Krone+ took a look at which regions have been hit particularly hard by the price surge and where bargains can still be found.
A pandemic that fueled inflation, the Russian invasion of Ukraine leading to gas shortages, and finally the blockade of the Strait of Hormuz resulting in an energy crisis—the global economy is sliding from one crisis to the next. Whether one blames megalomaniacal dictators, irrational presidents, or domestic politics for the disastrous economic data, it is the general public that suffers most, being challenged—and in some cases overwhelmed—by price increases in virtually every sector.
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