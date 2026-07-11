Pegelstand als Hürde für Wasserlift in den See

Vor allem Ältere nutzen den Lift am Millstätter See. Aktuell sorgt der niedrige Pegelstand am See aber für Probleme: Der 9000 Euro teure Poollift führt teilweise nicht mehr tief genug ins kühle Nass.
Vor ein paar Jahren wurde ein sogenannter Poollift für das Strandbad in Seeboden angekauft. Vor allem für ältere Personen und beeinträchtigte Menschen war die Investition in einer Höhe von 9000 Euro gedacht. „Die Freude war groß. Denn vor allem Pensionisten verwendeten den Lift, um problemlos ins Wasser zu gelangen“, so Hellmuth Koch, der Tourismuschef von Seeboden.
Doch heuer bereitet der niedrige Pegelstand des Millstätter Sees extreme Probleme. „Der Lift ist teilweise nicht mehr im Wasser, weil der Pegel in den vergangenen Monaten so drastisch gesunken ist – wir sprechen von etwa 40 Zentimetern“, so Koch.
Man sei bereits dabei, das Problem zu lösen. „Es tut mir sehr leid. Wir suchen nach der optimalen Lösung und hoffen vor allem, dass der Pegel wieder steigt. Derzeit greifen den betroffenen Personen die Bademeister unter die Arme und helfen ihnen ins Wasser“, so Koch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.