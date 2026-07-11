Pegelstand als Hürde für Wasserlift in den See

Vor ein paar Jahren wurde ein sogenannter Poollift für das Strandbad in Seeboden angekauft. Vor allem für ältere Personen und beeinträchtigte Menschen war die Investition in einer Höhe von 9000 Euro gedacht. „Die Freude war groß. Denn vor allem Pensionisten verwendeten den Lift, um problemlos ins Wasser zu gelangen“, so Hellmuth Koch, der Tourismuschef von Seeboden.