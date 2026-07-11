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Pegelstand als Hürde für Wasserlift in den See

Kärnten
11.07.2026 12:00
Der Millstätter See ist beliebtes Badeziel – auch bei älteren und behinderten Personen.
Der Millstätter See ist beliebtes Badeziel – auch bei älteren und behinderten Personen.(Bild: Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Vor allem Ältere nutzen den Lift am Millstätter See. Aktuell sorgt der niedrige Pegelstand am See aber für Probleme: Der 9000 Euro teure Poollift führt teilweise nicht mehr tief genug ins kühle Nass.

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Vor ein paar Jahren wurde ein sogenannter Poollift für das Strandbad in Seeboden angekauft. Vor allem für ältere Personen und beeinträchtigte Menschen war die Investition in einer Höhe von 9000 Euro gedacht. „Die Freude war groß. Denn vor allem Pensionisten verwendeten den Lift, um problemlos ins Wasser zu gelangen“, so Hellmuth Koch, der Tourismuschef von Seeboden.

Mit dem teuren Lift kommt man bequem ins Wasser.
Mit dem teuren Lift kommt man bequem ins Wasser.(Bild: Gemeinde Seeboden)

Doch heuer bereitet der niedrige Pegelstand des Millstätter Sees extreme Probleme. „Der Lift ist teilweise nicht mehr im Wasser, weil der Pegel in den vergangenen Monaten so drastisch gesunken ist – wir sprechen von etwa 40 Zentimetern“, so Koch.

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Man sei bereits dabei, das Problem zu lösen. „Es tut mir sehr leid. Wir suchen nach der optimalen Lösung und hoffen vor allem, dass der Pegel wieder steigt. Derzeit greifen den betroffenen Personen die Bademeister unter die Arme und helfen ihnen ins Wasser“, so Koch.

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