Starnacht: Stimmung pur schon bei der Generalprobe

So viel Zeit haben Choreografin Maria-Sophie Kreissl und ihr Tanzteam nicht. „Meist bekommen wir die finalen Songversionen der Künstler erst eine Woche vor der Starnacht. Dann gilt es, schöne Choreografien zu kreieren und diese einzustudieren. Dafür haben die Tänzer dann nur ein paar Tage Zeit. Am Ende muss es schließlich so aussehen, als hätten wir das mit den jeweiligen Künstlern gemeinsam schon ewig geprobt“, erzählt die sympathische Oberösterreicherin, für die es bereits die insgesamt zehnte Starnacht am Wörthersee ist.“