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Starnacht: Stimmung pur schon bei der Generalprobe

Kärnten
11.07.2026 09:00
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Christian Krall
Von Klaus Loibnegger und Christian Krall

Hunderte „Heinzelmännchen“ machen die Starnacht am Wörthersee zum einzigartigen Musikerlebnis. Viele davon schon seit etlichen Jahren. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen.

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„Auf die Starnacht am Wörthersee freue ich mich das ganze Jahr! Da brennt jedes mal die Ostbucht“, schwärmt Moderator Hans Sigl im „Krone“-Gespräch. Dafür, dass das Feuer alle Jahre wieder entfacht wird, sind (abgesehen von den Topkünstlern) unzählige „Heinzelmännchen“ hinter, vor, auf und neben der Bühne verantwortlich.

Große Verantwortung: Bei Show-Produzent Marvin Dietmann laufen alle Fäden zusammen.zusammen.
Große Verantwortung: Bei Show-Produzent Marvin Dietmann laufen alle Fäden zusammen.zusammen.(Bild: Handler Wolfgang)

Wie Marvin Dietmann, der bereits seit 2007 zur Starnachtfamilie gehört und seit zwei Jahren die Rolle des Showproduzenten über hat. „Bei mir laufen alle Fäden zusammen. Von der gesamten Technik bis hin zu den Wünschen der Künstler – ich versuche am Ende alles zu einer großartigen Liveshow zu vereinen. Unsere Vorbeitungen beginnen fast ein Jahr vor der Show.“

Choreografin Maria-Sophie Kreissl und ihre Tänzergruppe setzen die Künstler in Szene.
Choreografin Maria-Sophie Kreissl und ihre Tänzergruppe setzen die Künstler in Szene.(Bild: Handler Wolfgang)

So viel Zeit haben Choreografin Maria-Sophie Kreissl und ihr Tanzteam nicht. „Meist bekommen wir die finalen Songversionen der Künstler erst eine Woche vor der Starnacht. Dann gilt es, schöne Choreografien zu kreieren und diese einzustudieren. Dafür haben die Tänzer dann nur ein paar Tage Zeit. Am Ende muss es schließlich so aussehen, als hätten wir das mit den jeweiligen Künstlern gemeinsam schon ewig geprobt“, erzählt die sympathische Oberösterreicherin, für die es bereits die insgesamt zehnte Starnacht am Wörthersee ist.“

„Wir erfüllen selbst die exotischsten Wünsche“
Für die kulinarische Versorgung der Starnachtbesucher rund um die Ostbucht-Arena sowie der Backstage-Gastronomie ist Florian Buschenreiter von „Kärnten aktiv Catering“ verantwortlich, der nun schon seit 14 Jahren in Klagenfurt mit dabei ist: „Die Herausforderung ist jedes Jahr aufs neue, dass das Equipment und die Waren pünktlich vor Ort sind. Und einige Künstler haben auch besondere, exotische Wünsche – die erfüllen wir natürlich auch. Selbst wenn es Produkte sind, die man bei uns nicht bekommt.“

Florian Buschenreiter und sein „Kärnten aktiv“-Team verwöhnen die Besucher und Künstler ...
Florian Buschenreiter und sein „Kärnten aktiv“-Team verwöhnen die Besucher und Künstler kulinarisch.(Bild: Handler Wolfgang)

Tontechniker Werner Kraiger hat vor 19 Jahren bereits als Helfer seine Starnacht-Karriere begonnen. Und von Transport über Licht-, Video- und Bühnenbau hat er schon beinahe alles durch. Und somit bringt ihn selten etwas aus der Ruhe. Auch wenn es natürlich hin und wieder Hoppalas gibt.

Seit über 19 Jahren mit an Bord bei der Starnacht: Tontech- niker Werner Kraiger.
Seit über 19 Jahren mit an Bord bei der Starnacht: Tontech- niker Werner Kraiger.(Bild: Handler Wolfgang)

Für die Sicherheit des Publikums, der Crew und der Stars sorgt unter anderen „Leon-Security“-Einsatzleiter Kevin Wernig, der schon neun Jahre an Bord ist. „Unsere Planungen beginnen zwei Monate vor der Veranstaltung. Pro Tag sind ungefähr 60 unserer Mitarbeiter im Einsatz. Bis dato hat es in meiner Zeit nie gröbere Probleme gegeben. Wir haben noch immer für alles Lösungen gefunden.“

Security-Einsatzleiter Kevin Wernig.
Security-Einsatzleiter Kevin Wernig.(Bild: Handler Wolfgang)

Die letzte Chance auf Karten
Die Generalproben-Show in der gefüllten Ostbuchtarena am Freitag ist jedenfalls mehr als geglückt. Es wurde gesungen, geschunkelt und gefeiert – es herrschte Stimmung pur. Wer heute, Samstag, beim großen Starnacht-Liveshow-Spektakel in der Ostbucht dabei sein möchte, muss sich bezüglich Tickets jedenfalls beeilen. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Karten für die heutige Starnacht-Show unter www.starnacht.tv oder an der Abendkassa.

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