Junge Wanderin musste mit Tau geborgen werden

Hubschrauber im Einsatz

Da die alarmierten Kräfte der Bergrettung Lieser-Maltatal und ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe die genaue Position der Frauen zunächst nicht ausmachen konnten, wurde der Polizeihubschrauber Libelle angefordert. „Nach kurzer Suche konnte die Melderin im Bereich der Perschitz Alm durch die Crew des FLIR-Hubschraubers lokalisiert werden“, so die Polizei.