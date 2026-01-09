„Oreschnik“: Russlands nahezu unaufhaltbare Rakete

Zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges hat Russland seine gefürchtete Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ (Haselstrauch) gegen die Ukraine eingesetzt. Die von Putin als „umöglich abzufangen“ bezeichnete Rakete schlug in der Nacht auf Freitag in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw, unweit der Grenze zu Polen ein. Weitere Exemplare befinden sich bereits in „Lauerstellung“.