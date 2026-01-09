Vorteilswelt
Eskalation in Ukraine

„Oreschnik“: Russlands nahezu unaufhaltbare Rakete

„Krone“-Plus
09.01.2026 15:07
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das russische Raketensystem „Oreschnik“ während einer Übung an einem unbekannten Ort in Belarus.(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT)

Zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges hat Russland seine gefürchtete Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ (Haselstrauch) gegen die Ukraine eingesetzt. Die von Putin als „umöglich abzufangen“ bezeichnete Rakete schlug in der Nacht auf Freitag in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw, unweit der Grenze zu Polen ein. Weitere Exemplare befinden sich bereits in „Lauerstellung“.

„Die russischen Streitkräfte haben einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt, darunter auch mit dem Mittelstreckenkomplex ,Oreschnik‘ und Drohnen“, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau vom Freitag.

