Warum Van der Bellen alle Interviews absagt

Alexander Van der Bellen (82) kommuniziert in seiner zweiten Amtszeit überwiegend auf Social Media. Klassische Interviews sagt er meist ab. Was bedeutet das für die Demokratie und warum ist der staatsmännische Opa-Content so erfolgreich? Wir baten renommierte Politikbeobachter um ihre Einschätzung zum Bundespräsidenten im Hochformat und sein Buhlen um Follower und Likes.
Alexander Van der Bellen nascht lieber als seine Frau Doris. Zu Ostern peckt er gelbe Eier. Er hat ein Faible für die angesagte Schweizer Influencerin „Wemmse“, kennt sich mit Pokémon-Figuren nur mittelmäßig aus – und wenn bei den Van der Bellens daheim Filme geschaut werden, dann nur jene, die die Gattin ausgesucht hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.