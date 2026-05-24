Warum Van der Bellen alle Interviews absagt

Alexander Van der Bellen (82) kommuniziert in seiner zweiten Amtszeit überwiegend auf Social Media. Klassische Interviews sagt er meist ab. Was bedeutet das für die Demokratie und warum ist der staatsmännische Opa-Content so erfolgreich? Wir baten renommierte Politikbeobachter um ihre Einschätzung zum Bundespräsidenten im Hochformat und sein Buhlen um Follower und Likes.