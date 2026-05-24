Fußballer beten: „Heiliger Luigi, lass uns siegen“

Pfingsten ist das christliche Hochfest, an dem die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert wird. Noch heute begegnen uns im täglichen Leben viele Heilige – auf Straßenschildern, Bierdeckeln und Mineralwasserflaschen. Sogar Internet, Fernsehen und König Fußball haben Fürsprecher im Himmel.
„Zu ihm habe ich eine ganz besondere Beziehung.“ – Auf ihrer Tour durchs Grazer Diözesanmuseum, das die neue Ausstellung „Heilige Alltagshelfer“ beherbergt, hält Historikerin Elfriede Huber-Reismann vor der hölzernen Statue von Antonius von Padua inne. Der portugiesische Ordenspriester, der 1195 in Lissabon geboren wurde, gilt als „Heiliger des Findens“ – entweder der großen Liebe oder verschwundener Gegenstände.
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