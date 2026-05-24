„Organspende muss viel offener diskutiert werden!“

„Krone“: Warum ist das Thema Transplantation in gesundheitspolitischer Hinsicht so wichtig?

LR Hagele: Transplantationsmedizin ist grundsätzlich ein enorm wichtiges Thema – nicht nur lokal, nicht nur für Tirol, sondern weit darüber hinaus. Denn Transplantation funktioniert nur über Grenzen hinweg. Es braucht Zusammenarbeit, abgestimmte Strukturen und ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wertvoll jedes einzelne Spenderorgan ist. Tirol hat sich national und international als führender Standort der Transplantationsmedizin etabliert. Innsbruck steht für höchste Expertise, modernste Technologie und ein außergewöhnliches Zusammenspiel von Forschung und Versorgung.

Dr. Schneeberger: Transplantation braucht deutlich mehr als finanzielle Mittel. Es braucht enorme Überzeugungsarbeit, gemeinsame Arbeit in hoch spezialisierten Teams und natürlich Menschen, die bereit sind, Organe zu spenden.

Dr. Eschertzhuber: Ohne Spenderinnen und Spender ist Transplantationsmedizin nicht möglich. Gleichzeitig braucht es ein professionelles System, das im Ernstfall rasch, professionell und verlässlich funktioniert.