A Fundamental Issue in the System
“Ruinous” Decision: Rural Doctors Take Case to Court
With their primary care center in Mariazell, Magdalena Griessler and Patrick Killmaier have been considered pioneers for years. But a back payment demand of more than 340,000 euros due to alleged bogus self-employment by locum doctors put the model under massive pressure. Now the two doctors are taking the matter to court.
The decision imposing the high additional payment is being challenged—to clarify a fundamental issue for the entire healthcare system, as Patrick Killmaier explains in an interview with “Krone.”
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