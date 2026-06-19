Stars zeigen sich sexy ++ Arnold auf Heimatbesuch

Arnold Schwarzenegger war in Wien – und bekam dabei besonderen Besuch: Die „Jesus Biker“ ließen eine Elektro-Harley von ihm signieren. Außerdem: Zendaya und Emily Ratajkowski in Wow-Looks, TV-Bauer und Reality-Star Johannes Höfinger öffnete seine Stalltüren für uns, und ein lustiges Quiz brachte unsere Promis ganz schön ins Schwitzen.