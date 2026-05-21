„Versuchen Vereine zu retten, die längst tot sind“

Tag X am 27. Mai

In Stinatz sieht man die Sache deutlich positiver, auch schon ab der kommenden Saison. „Wir sind klar dafür, für uns ist es sicher attraktiver“, betont Obmann Peter Zsifkovits. Vollends überzeugt ist aber auch er nicht. „Sie versuchen mit aller Gewalt, Vereine am Leben zu halten, die schon längst tot sind.“ Eine klare Ansage an den Verband. Klubs würden mitgezogen werden, die sportlich und personell längst am Limit seien. Doch das Grundproblem löse sich dadurch nicht. Oder wie es Pummer auf den Punkt bringt: „Es gibt ja dadurch nicht mehr Fußballer in unseren Vereinen.“ Am 27. Mai ist Tag X – soll im Südburgenland entschieden werden.