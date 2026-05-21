Prozess gegen Amtsleiter auf August vertagt

Der Prozess gegen den früheren Amtsleiter einer burgenländischen Gemeinde ist am Donnerstag erneut vertagt worden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Baubescheide ohne die Genehmigung der Bürgermeisterin ausgestellt zu haben. Die Ortschefin konnte krankheitsbedingt nicht erscheinen. Ihrem Vorgänger fehlte die Entbindung von der Amtsverschwiegenheit. Beide werden nun am 20. August erneut geladen.