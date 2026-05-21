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Für den guten Zweck

15.000 Euro für rote Cuvée von Andauer Winzern

Burgenland
21.05.2026 11:00
Thomas Gratzer (Weingut Zantho), Michael Schwarz (Weingut Schwarz) Sophie Smoley (Weibgut ...
Thomas Gratzer (Weingut Zantho), Michael Schwarz (Weingut Schwarz) Sophie Smoley (Weibgut Wilhelm Thell) Michael Strudler (Radprofi Strudler) Hannes Reeh (Weingut Reeh) Erich Ermler (Autohaus Ermler) Beate Malekzadeh-Forstner (Geschäftsführerin des Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser) Kerstin Bohner (Leitung der Informationsstelle gegen Gewalt) Jacqueline Klein (Weingut Klein) Josef Kamper (Autohaus Kamper)(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Eine Gemeinschaftsaktion der Initiative Andau brachte Geld fürs Frauenhaus. 

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Die Initiative Andau | Your wine. Your style. lud zu ihrem ersten Signature Event unter dem Motto „The night belongs to us“ nach Andau. 120 Gäste, darunter Altbundespräsident Heinz Fischer, Modedesignerin Marina Hoermanseder und Opernsänger Daniel Serafin, kamen dabei in den Genuss eines Menüs der Hollywood-Starköche Michael Köberl und Thomas Sandhofer. Dazu gab’s Weinbegleitung der Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho.

Das Highlight des Abends war die Verlosung einer 18-Liter-Flasche Signature Cuvée Red 2023. Die Andauer Winzer hatten diese Cuvée eigens für diese einzigartige Flasche aus ihren Weinen kreiert.

Der Reinerlös der Versteigerung – 15.000 Euro – geht an den Verein der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.

Übergabe im Weingut Reeh in Andau
Jetzt wurde das Geld offiziell von Thomas Gratzer (Weingut Zantho), Michael Schwarz (Weingut Schwarz) Sophie Smoley (Weingut Wilhelm Thell), Hannes Reeh (Weingut Reeh) und Jacqueline Klein (Weingut Klein) an Beate Malekzadeh-Forstner, der Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser und Kerstin Bohner, der Leitung der Informationsstelle gegen Gewalt übergeben.

Die 18-Liter-Flasche neben einer „normalen“ Magnumflasche mit 1,5 Liter, die dagegen winzig ...
Die 18-Liter-Flasche neben einer „normalen“ Magnumflasche mit 1,5 Liter, die dagegen winzig wirkt.(Bild: Charlotte Titz)

Mit von der Partie natürlich auch jene, die die Riesen-Magnum ersteigert hatten: Josef „Andi“ Kamper vom Autohaus Kamper, Erich Ermler jun. vom Autohaus Ermler und Michael Strudler von Fahrradprofi Strudler.

Der Spaß kam dabei auch nicht zu kurz. So wurde scherzhaft diskutiert, ob die Flasche wiederbefüllbar sei und schmunzelnd festgestellt, dass die Preise für Andauer Wein dank dieses Preises nun definitiv gestiegen sei. Auch im kommenden Jahr plant die Initiative eine Benefizaktion. 

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