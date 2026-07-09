Gratis-Tickets und Klimaticket ohne Bindung

Zur Neutorsperre und zum Schulbeginn startet Salzburg eine neue Öffi-Aktion. Ab September gibt es 20.000 kostenlose Tagestickets sowie ein vergünstigtes Klimaticket, das monatlich ohne Zusatzkosten gekündigt werden kann.
Mit Beginn der Neutorsperre und zum Schulstart legt Salzburg ein neues Öffi-Paket auf. Ab 1. September werden 20.000 kostenlose Tagestickets verteilt. Sie gelten auf allen SVV-Bahn- und Buslinien im Zentralraum sowie auf den gesamten Buslinien 260 nach Zell am See und 270 nach Tamsweg.
5000 Tickets gehen an Umlandgemeinden, 5000 an die Stadt Salzburg und 10.000 verteilt der Verkehrsverbund. Ausgegeben werden sie auch an Pendler in der Rushhour.
Zusätzlich startet bis Jahresende ein flexibles Klimaticket. Es kostet pro Monat 33,25 Euro, für Senioren und unter 26-Jährige 24,91 Euro. Eine Vorauszahlung ist nicht nötig, das Ticket kann monatlich ohne Zusatzkosten gekündigt werden. Zum Vergleich: Ein normales Monatsticket für eine Region kostet derzeit 71 Euro.
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