Gratis-Tickets und Klimaticket ohne Bindung

Mit Beginn der Neutorsperre und zum Schulstart legt Salzburg ein neues Öffi-Paket auf. Ab 1. September werden 20.000 kostenlose Tagestickets verteilt. Sie gelten auf allen SVV-Bahn- und Buslinien im Zentralraum sowie auf den gesamten Buslinien 260 nach Zell am See und 270 nach Tamsweg.