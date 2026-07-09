Polizei nahm Raser aus Slowenien das Auto ab

Polizisten nahmen einem 21-jährigen Raser aus Slowenien am Donnerstagnachmittag im Lungau das Auto ab. Der Raser war mit 180 bei erlaubten 100 km/h auf der Tauernautobahn viel zu schnell unterwegs.
Die Beamten führten am Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn in St. Michael im Lungau Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei ging ihnen ein 21-jähriger Raser aus Slowenien ins Netz, den sie mit 180 bei erlaubten 100 km/h erwischten.
Der 21-Jährige wurde angehalten und kontrolliert. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Über die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg wurde die Beschlagnahme des Fahrzeugs angeordnet. Der Lenker wird angezeigt.
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