Weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Lehrer gemeldet

Der Fall eines Religionslehrers, der an einer Salzburger Volksschule Schülerinnen missbraucht haben soll, weitet sich aus. Weitere Betroffene oder deren Eltern haben sich bei einer unabhängigen Ombudsstelle des Landes gemeldet. Insgesamt kamen 13 weitere Verdachtsfälle dazu.
Der Fall schlug in Salzburg hohe Wellen. Ein Religionslehrer soll an einer Volksschule Kinder unangemessen berührt haben, die „Krone“ berichtete. Jetzt gibt es weitere Vorwürfe. 13 Betroffene oder deren Eltern haben sich bei einer Missbrauchs-Meldestelle des Landes gemeldet.
Teilweise liegen die gemeldeten Fälle jahrelang zurück. Neben Eltern von zehn Schülerinnen, die aktuell die betroffene Volksschule besuchen, haben auch drei Frauen, die bereits im Berufsleben stehen, die Meldestelle informiert.
Laut „ORF Salzburg“ seien die gemeldeten Fälle zwischen dem Jahr 2000 und erst kürzlich passiert. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt jeden Fall einzeln. Dann werde entschieden, ob gegen den Religionslehrer Anklage erhoben wird.
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