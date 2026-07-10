Großer Jubel an Schulen: „Hurra, endlich Ferien!“

Direktorin: „Es war ein gutes Schuljahr!“

Die Bilanz für das abgelaufene Schuljahr fällt an der Praxis-Volksschule der Pädagogischen Hochschule positiv aus. „Ein gutes Jahr“, ist Direktorin Bärbel Linsmeier zufrieden. In der neunklassigen Schule liegt der Anteil beeinträchtigter Kinder bei rund 20 Prozent. Das erhöht den Zusammenhalt noch einmal. Wie gut es funktioniert, zeigt ein Abschluss-Projekt. Ein Bub mit erhöhtem Förderbedarf ist Fußballfan und wollte unbedingt Superstar Ronaldo schreiben. „Wir schicken ihm einen Brief mit selbstgebastelten Stickern“, erzählt Lehrerin Elli O’Shea-Diniz, stolz auf ihre 2B-Klasse.