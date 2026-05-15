Ein Wochenende für alle, die gerne drinnen sind

Kühl und nass geht es weiter

Während sich der Donnerstag tief verregnet zeigte und Schneefall bis auf 1100 Meter brachte, dürfte es am Freitag laut Geosphere-Prognose am Vormittag trockener bleiben, am Nachmittag soll sich dann wieder leichter bis mäßiger Regen ausbreiten, das ganze bei acht bis 13 Grad.