Ein Wochenende für alle, die gerne drinnen sind

Nach Wochen ohne Niederschlag hat ein Italientief Tirol nun fest im Griff. Für die kommenden Tage sollte man sich Aktivitäten für drinnen suchen oder wetterfeste Kleidung parat halten. Mit Ende der Woche stellt sich leichte Besserung ein.
Dieses Wetter ist üblicherweise nicht, was wir uns von unserem liebsten Urlaubsland wünschen. Doch das Italientief, das gerade über Tirol zieht, hat immerhin ein bisschen von jenem Regen gebracht, den die Natur und die Landwirtschaft seit Wochen dringend benötigen.
Kühl und nass geht es weiter
Während sich der Donnerstag tief verregnet zeigte und Schneefall bis auf 1100 Meter brachte, dürfte es am Freitag laut Geosphere-Prognose am Vormittag trockener bleiben, am Nachmittag soll sich dann wieder leichter bis mäßiger Regen ausbreiten, das ganze bei acht bis 13 Grad.
Ähnlich startet auch der Samstag, ehe es am Nachmittag auflockert. Der schönste Tag wird aus derzeitiger Sicht der Sonntag, der zumindest inneralpin trocken und freundlich werden soll.
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