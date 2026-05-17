Jetzt pirscht sich langsam der Frühsommer an

Der Montag beginnt noch verbreitet sehr sonnig, nach und nach ziehen aber von Westen her Wolken auf und es bilden sich einige Quellwolken. Ab Mittag muss im Westen und generell im Bergland zusehends mit Regenschauern gerechnet werden. Im Süden können auch lokale Gewitter dabei sein. Am geringsten ist die Schauerneigung im Norden und im Osten. Der Wind weht meist nur schwach, mit den Schauern kommt im Westen teils mäßiger Westwind auf. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen null und acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 15 bis 21 Grad.