Prächtiger Winterzauber statt satter Blütenpracht

Die winterlichen Verhältnisse in den Bergen sind durchaus nicht zu unterschätzen. „Es wird dringend davon abgeraten, jetzt in die Berge zu gehen. Man steht schnell einmal bis zu den Knien im Schnee. Zudem ist es auch extrem rutschig, und der Schnee wird auch sicher nicht so schnell weggehen“, warnt der Meteorologe vor Ausflügen in die Berge – wobei das Wetter zumindest bis Sonntag ohnedies nicht unbedingt dazu einlädt.