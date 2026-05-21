Bruce Willis hat durch Demenz Sanftheit entwickelt

In dieser Weise war das vorher nicht möglich

Im Podcast „The Inside Edit“ offenbarte sie: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihn besuchen kann. Auch wenn jetzt vieles anders ist, bin ich sehr dankbar.“ Rumer ergänzte: „Da ist eine gewisse Sanftheit. Er war immer dieser eher machohaft wirkende Typ, und jetzt gibt es etwas - zerbrechlich ist nicht das richtige Wort -, aber eine Zärtlichkeit, die vielleicht dadurch, Bruce Willis zu sein, vorher nicht in dieser Weise möglich war.“